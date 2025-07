Robocop: Rogue City - Unfinished Business

HQ

Als Jonas - der eine Rezension über Robocops frühere Eskapaden geschrieben hat - und ich über Robocop: Rogue City sprachen, waren wir uns beide einig, dass die Atmosphäre in vielerlei Hinsicht perfekt eingefangen wurde. Man kann einen Vergleich mit Indiana Jones und dem Great Circle aus dem letzten Jahr anstellen, wo das Gefühl als Ganzes besser war als das Spiel selbst. Denn sowohl in Robocop als auch in Indys Abenteuern wird der Charme der Filme eingefangen – oft in mehreren Teilen recht brillant. Aber gleichzeitig wird es durch Spielmechaniken, die nicht ganz zufriedenstellend funktionieren, ein wenig nach unten gezogen. Aber gerade weil die Atmosphäre so originalgetreu und manchmal so hervorragend ist, macht es Spaß, sie trotz ihrer Mängel im Spieldesign zu erleben.

Jetzt, etwas mehr als anderthalb Jahre nach dem letzten Abenteuer von Robocop, kommt eine Fortsetzung, die in der Entwicklung als DLC begann, sich aber stattdessen zu einem separaten Spiel entwickelte. Ein "Stand-Alone"-Spiel mit kürzerer Spielzeit und niedrigerem Preis, bei dem das Basisspiel nicht gekauft und ausgeführt werden muss.

Du schlüpfst in die Rolle von Murphy, bevor er zu Robocop wurde, und die Sequenz bietet eine willkommene Abwechslung in Bezug auf die Umgebung.

Die Polizeistation, die als Drehscheibe in Robocop: Rogue City diente, wurde angegriffen und als Robocop die Sache untersucht, findet er viele tote Polizisten. Der Bahnhof liegt größtenteils in Trümmern und es wird natürlich die Aufgabe des Blechmanns sein, herauszufinden, wer hinter dem grausamen Angriff steckt. Er wird in Richtung eines hohen Gebäudes namens OmniTower gewiesen, wo es seine Aufgabe ist, schnell auf die Spitze des hohen Turms zu gelangen. Dann folgt ein achtstündiges Gemetzel, das sich hauptsächlich auf die rohe Action konzentriert, von der wir auch in Rogue City viel zu sehen bekamen.

Werbung:

Es gibt immer noch einige einfachere Elemente von Rätseln und Detektivarbeit, aber der Fokus liegt diesmal auf weniger ruhigen Momenten und mehr darauf, sich durchzuschießen. Unfinished Business behält den gleichen Skill-Baum und vieles andere aus dem Hauptspiel selbst bei, so dass es hier keine radikalen Änderungen gibt. Wir finden verschiedene Elemente wie das Aufbrechen von Türen, herumliegende Beweise, die Erfahrungspunkte geben, Dinge, die geworfen werden können, und Dinge, die explodieren. Wenn du Rogue City gespielt hast, gibt es nichts, was dich in Bezug auf das Gameplay direkt überrascht, ganz einfach. Es wirft hauptsächlich neue Arten von Feinden auf dich und wie gesagt, es gibt einen nie endenden Fokus darauf, Hunderte von Bösewichten zu erschießen.

Es ist wie ein etwas langsameres Call of Duty. Wo Robocops starres Bewegungsmuster es ihm nicht erlaubt, nach vorne zu stürmen oder sich sanft in Deckung zu werfen. Hier gilt es, Gang für Flur, Raum für Raum von viel Abschaum zu säubern. Die ganze Action ist genauso roh wie beim letzten Mal - es gibt sogar eine neue Art von "Takedowns", bei denen Robocop die Umgebung nutzen kann, um Bedrohungen auf kreative Weise zu zerstören. Außerdem gibt es einige neue Waffen und einige Spielsequenzen, die Überraschungen bieten. Einige dieser neuen Feinde, die eingeführt werden, können auch viel mehr Schläge einstecken, so dass deine Waffen zwar einfachere Feinde zu einem blutigen Brei schießen können, aber es gibt einige, bei denen du mehrere Magazine in sie leeren musst. Ich fand, dass ich die Fähigkeiten, um die Zeit zu verlangsamen oder die Feinde zu blenden, deutlich mehr einsetzen musste, als ich es in Rogue City getan habe. Gerade weil es einfach mehr und härtere Gegner gibt, auf die man schießen kann.

Obwohl Robocops zuverlässiges Auto-9 größtenteils verwendet wird, ist es möglich, viele andere Waffen aufzuheben.

Wir haben auch Momente, in denen man als Alex Murphy spielen darf. Der Mann, der später zum Robocop wurde, und auch wenn es dort hauptsächlich Action ist, macht es immer noch Spaß mit ein wenig Abwechslung. Einige Sequenzen sind auch auf die richtige Art und Weise hochoktanig und obwohl es viele tausend Kugeln abzuschießen gibt, gibt es auch einige ruhigere Sequenzen, in denen man auf andere Charaktere trifft und Nebenmissionen ausführen kann. Wenn du diese tun möchtest, finden sie innerhalb von Zonen statt, da Robocops weitere Reise dann von diesen ausgesperrt wird.

Werbung:

Vor allem die Sequenz, bevor Murphy zum Blechpolizisten wird, bietet auch im Freien etwas willkommenes Licht. Da OmniTower in seiner Gestaltung schnell recht eintönig wird, ist mir im Nachhinein aufgefallen, wie gut es war, etwas Grün und Tageslicht zu erleben. Es gibt jedoch einige Umgebungen im Turm, die zum Erlebnis beitragen, aber über lange Zeiträume hinweg wird es ziemlich gleich.

Insgesamt ist dies nicht wirklich eine viel schlechtere Erfahrung als Rogue City. Die ganze rohe Action ist immer noch da, und sie ist auch noch einen Gang höher gedreht, das Konzept ist im Allgemeinen das gleiche und das ist vielleicht das Hauptproblem. Denn der Ort, an dem sich alles abspielt, bietet endlose Gänge und Umgebungen, die sich nach ein paar Stunden viel zu ähnlich werden. Wäre es ein DLC gewesen, wäre es sicherlich möglich gewesen, das Erlebnis zu verkürzen und zu fokussieren. Jetzt, als eigenständiges Werk, wird es etwas zu langatmig und repetitiv. Allerdings muss ich zugeben, dass es immer noch sehr unterhaltsam ist, als Panzerplattenelf zu spielen und sich einfach durchzukämpfen. Da die Action des Spiels gut funktioniert, macht es Spaß.

Die Umgebungen sind manchmal wirklich schön.

Die Optik ist an einigen Stellen sehr schön. Sicher, die Umgebungen sind diesmal viel eintöniger als in Robocop: Rogue City, aber sowohl die Details als auch die Technologie sind beeindruckend. Es wird ein bisschen Unreal Engine-einfallslos mit einer eher plastischen Oberfläche, aber viele Bereiche sind wirklich schön. Es leidet jedoch unter einem großen Problem, und das ist, dass es gelegentlich dazu neigt, für den Bruchteil einer Sekunde zu stottern. Wenn du einen Take Down durchführst, wird er in einer kleinen Sequenz durchgeführt und hier wird das Problem oft nur allzu offensichtlich. Das Spiel friert ein und es kann für eine kurze Sekunde ein Blackbox erscheinen. Auch in anderen Fällen kommt es häufig zu solchen Frostungen. Es kann jedoch längere Sequenzen geben, in denen das Spiel einwandfrei läuft, bis hin zu Abschnitten, in denen es häufiger stottert. Es ist einfach ein bisschen rau an den Rändern und war in einigen Sequenzen auffälliger, wenn es geradezu verstörend sein konnte. Dann konnte ich etwa eine Stunde weiterfahren, ohne dass es überhaupt passiert ist.

Auf seiner chaotischen Reise in die oberste Etage des Turms gelingt Robocop: Rogue City - Unfinished Business oft gut, was vielleicht das Wichtigste an Robocop war: Rogue City. Es fängt die Atmosphäre wieder einmal auf fantastische Weise ein. An einigen Stellen ist es sehr stilvoll, die Sprachausgabe ist gut, und selbst wenn man ein Blechpolizist ist, der viel einstecken kann, gibt es genug harte Bedrohungen, um es teilweise etwas herausfordernd zu machen.

Es hat einige nervige Performance-Probleme und da es nicht die Freiheit hat, durch die Straßen von Detroit zu patrouillieren oder zwischen den Missionen zur Polizeistation zurückzukehren, wie es im Hauptspiel der Fall war, wird es auch viel eintöniger. Allerdings ist die ganze Action wieder einmal sehr unterhaltsam, aber es gibt Momente, in denen man das Gefühl hat, dass es ein wenig zu stromlinienförmig und einfach wird, um etwas von dem Unterhaltungswert zu verlieren, der beim letzten Mal da war. Es wäre auch schön gewesen, wenn zum Beispiel ein neues Element unter den Fähigkeiten oder der Detektivarbeit eingeführt worden wäre. Etwas, das es sich ein bisschen mehr wie ein neues Spiel anfühlte, als nur eine Art "DLC/Sequel"-Mix. Es ist, als würde es genauso viel Spaß machen, nur ein bisschen schlimmer. Aber man fühlt sich immer noch wie Robocop. Und das ist sowieso das Wichtigste.