Robocop: Rogue City ist Nacons bester Start aller Zeiten

Robocop: Rogue City lieferte eine überraschend authentische und unterhaltsame Erfahrung, als es Anfang des Monats veröffentlicht wurde. Und wie sich herausstellte, waren wir nicht die einzigen, die das Abenteuer genossen haben, denn Nacon verrät nun, dass es ihr bisher bester Start mit "über 435.000 Spielern innerhalb von 2 Wochen" ist und Alex "Robocop" Murphys Abenteuer "2,7 Millionen aktive Spielsitzungen gesammelt hat".

Wie in der Pressemitteilung erklärt, ist der Publisher auch sehr stolz darauf, "92% positive Bewertungen auf der Steam-Plattform" zu haben, und der CEO Alain Falc sagt:

"Robosop: Rogue City hat unsere Erwartungen übertroffen und eine echte Leistung vollbracht, was Nacon betrifft. Wir sind wirklich stolz darauf, dass wir mit dem Studio Teyon an diesem Spiel arbeiten konnten, das von und für Robocop-Fans entwickelt wurde. Wir möchten uns auch bei MGM für das Vertrauen bedanken, das sie uns während dieser Zusammenarbeit entgegengebracht haben, sowie bei allen Spielern, die dazu beigetragen haben, diese Veröffentlichung zu einem so großen Erfolg zu machen."

Auch wenn es kein perfektes Spiel ist, mochten wir immer noch Robocop: Rogue City, das den Charakter aus den beiden Originalfilmen zurückbringt und sogar Peter Weller in der Rolle als Robocop selbst hat. Schaut euch hier unsere Rezension an und unten einen neuen Trailer zur Auszeichnung: