RoboCop: Rogue City ist die Schlagzeilen der PS Plus-Spiele im April 2025

Sony hat die PlayStation Plus-Spiele für April 2025 für alle Abonnenten von PS5 und PS4 (PlayStation Essential, Extra und Premium) angekündigt. Diese Titel werden ab dem 1. April erhältlich sein und sind RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre und Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory.

Alle Abonnenten haben Zugriff auf diese Spiele und bleiben in ihrer Sammlung, solange sie ein aktives Abonnement für den kostenpflichtigen Online-Dienst haben (sie sind nicht Teil des Spielekatalogs und werden daher nicht entfernt). Der Star des Monats ist RoboCop: Rogue City, ein angesehener "AA"-Shooter von Nacon, der dem 80er-Jahre-Filmklassiker sehr treu bleibt und diesen Sommer eine eigenständige Erweiterung, Unfinished Business, erhalten wird. Denke daran, dass RoboCop exklusiv für PS5 und nicht für PS4 erhältlich ist.

Alle drei Spiele können ab dem 1. April beansprucht werden. Der 31. März ist der letzte Tag, an dem du Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate und Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection als Teil der PS Plus-Spiele im März herunterladen kannst.