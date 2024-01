Robocop: Rogue City hat ein neues Spiel+ bekommen

HQ

Anfang dieses Monats wurde enthüllt, dass der überraschend unterhaltsame Shooter Robocop: Rogue City ein New Game+ erhält, eine Möglichkeit, das Spiel mit all deinen " zuvor freigeschalteten Fähigkeiten und Auto-9-Upgrades" wieder zu spielen, die jetzt veröffentlicht wurde.

Aber das ist noch nicht alles, denn die Entwickler haben einen Blogbeitrag auf Steam veröffentlicht, in dem sie verraten, dass wir auch mehr Inhalte wie einen neuen Schwierigkeitsgrad mit dem sehr passenden Namen There Will be Trouble und einen goldenen Auto-9-Skin zum Freischalten erhalten.

Unten ist ein Trailer, der zeigt, was neu ist, und ein richtiges Change-Log findet ihr weiter unten:

HQ