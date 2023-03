Robocop: Rogue City erhält neuen Gameplay-Trailer

HQ

Während der ursprüngliche RoboCop-Film einer der besten Actionfilme aller Zeiten ist, war die Karriere des Charakters als Videospielheld nicht so angenehm. Tatsächlich können wir uns außer Robocop Versus The Terminator von 1994 nicht an ein einziges auch nur annähernd gutes Spiel erinnern, in dem dieser geliebte Cyborg-Cop die Hauptrolle spielt (hat Alex Murphy nicht genug gelitten?).

Hoffentlich kann Robocop: Rogue City das ändern. Hier treffen wir den originalen Robocop, wieder gespielt von Peter Weller (der in den beiden ersten Filmen Alex Murphy / Robocop spielte). Wir erwarten eine ganze Reihe klassischer Zitate, viel Gewalt und gutes Gameplay - aber um ehrlich zu sein, sind wir uns bei letzterem noch nicht sicher, nachdem wir diesen neuen Trailer gesehen haben, den ihr euch unten ansehen könnt.

Was denkst du, sieht es nach einem großartigen Spiel aus, das diesen ikonischen Charakter endlich zu einem wahren Videospielhelden machen wird?