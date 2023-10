Robocop: Rogue City enthüllt alles, was Sie wissen müssen, in 60 Sekunden

HQ

Im Laufe der Jahre wurden viele Robocop-Spiele veröffentlicht, aber leider waren die meisten von ihnen schlecht, oft wirklich schlecht (das einzige wirklich gute, das uns einfällt, ist Robocop vs Terminator to Mega Drive aus dem Jahr 1993). Teyon und Nacon hoffen, dies mit dem kommenden Robocop: Rogue City zu ändern, das in zwei Wochen erscheint.

Sie haben den Originalschauspieler Peter Weller zurückgeholt, um Robocop zu spielen, und es spielt kurz nach dem Film Robocop 2. In einem neuen Video mit dem Titel All You Need to Know in 60 Seconds erhalten wir einen Überblick über alles, was wir wissen sollten, wie eine Einführung in Detroit, das Levelsystem, wie Sie die Umgebung zu Ihrem Vorteil nutzen können, Tatortuntersuchungen und natürlich Action. Alles illustriert mit echtem Gameplay.

Wenn Sie ein Fan von Robocop sind, sollten Sie sich diesen unbedingt ansehen, da Robocop: Rogue City überraschend authentisch und lustig aussieht.