Der erste Robocop-Film von Paul Verhoeven (Basic Instinct, Black Book, Starship Troopers) gilt als Action-Klassiker. Den staksigen, langsamen Protagonisten in ein Spiel einzubauen, hat sich bislang als nicht ganz so einfach erwiesen. Eine rühmliche Ausnahme ist der Mega-Drive-Oldie Robocop Versus The Terminator, in dem sich Robocop grazil wie ein Cyber-Ninja durch die Level bewegte. Nun ist es an der Zeit für einen neuen Anlauf: Im Rahmen der Nacon Direct wurde gestern Abend Robocop: Rogue City angekündigt, das "2023" auf PC und "Konsolen" erscheinen soll.

Entwickelt wird Rogue City von Teyon, den Machern von Terminator: Resistance (2019). Der Ego-Shooter soll Spieler in der Rolle von Alex Murphy - alias Robocop - auf die Straßen von Detroit schicken, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Angekündigt ist "eine eigene Geschichte im Universum des Franchises". Neben einem Mini(!)-Teaser könnt Ihr im Anschluss erste Bilder sehen.