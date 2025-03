Robocop kehrt diesen Sommer in Rogue City zurück - Unfinished Business In dieser eigenständigen Erweiterung können die Spieler zum ersten Mal in einem Videospiel in die Rolle von Alex Murphy schlüpfen.

Nach seiner Veröffentlichung Ende 2023 dauerte es nicht lange, bis Robocop: Rogue City ein großer Erfolg wurde, über eine Million Exemplare auslieferte und bewies, dass das Interesse an der Franchise, die halb Mensch, halb Maschine besteht, immer noch sehr lebendig und gesund ist. Entwickler Teyon will bald darauf aufbauen, indem er einen Nachfolger namens Robocop: Rogue City - Unfinished Business veröffentlicht. Dies wird eine eigenständige Erweiterung sein, die die Spieler vor die Aufgabe stellt, die Spitze von Omni Tower zu erreichen, die von gefährlichen Söldnern überrannt wurde. Das Spiel wird dem Titel von 2023 ähneln, nur dass es mit neuen Waffen, Finishing-Moves und Spezialmissionen verbessert wurde. Die wichtigste große Änderung besteht darin, dass du zwar wie erwartet als Robocop spielen kannst, das Spiel dir aber sogar erlaubt, als rein menschliche Version von Alex Murphy zu spielen, wobei diese in Form von intensiven Rückblenden kommen. Während ihr euch den Ankündigungstrailer für Robocop: Rogue City - Unfinished Business unten ansehen könnt, könnt ihr euch darauf freuen, die eigenständige Erweiterung schon bald zu spielen, da sie diesen Sommer auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen soll. Das genaue Datum muss noch bestätigt werden. HQ