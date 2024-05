Digitaler Parkour, Schießen und wilder, unverschämter Lärm. Das ist Robobeat in einer Nussschale. Ein Genre-Mix, bei dem wunderbar herausforderndes Schießen mit Rhythmus und schnellen Bewegungen kombiniert wird. In gewisser Weise könnte man sagen, dass die Entwickler zu gleichen Teilen Crypt of the Necrodancer und Neon White genommen haben, sie in den Mixer gesteckt und mit einer willkürlichen Dosis Retrofuturismus gewürzt haben. Es ist ebenso raffiniert wie stilvoll, mit einer deutlichen Verwandtschaft sowohl zum FPS- als auch zum Rhythmus-Genre.

Du spielst als Kopfgeldjäger Ace, dessen Ziel es ist, den Kopfgeldjäger Frazzer zu fangen, der sich in einem Labyrinth versteckt, das von oben bis unten mit allen möglichen kniffligen Fallen, Herausforderungen und Robotern gefüllt ist, die alle ihr Möglichstes tun, um deinen Fortschritt zu verhindern. Kaum eine Geschichte, die für ihre literarische Brillanz begeistern oder Preise gewinnen wird, aber ehrlich gesagt, wen interessiert das? Robobeat dreht sich alles darum, zur Musik zu rocken und Bösewichte mit Blei zu füllen, alles andere ist zweitrangig.

Denn hier dreht sich alles um die Musik und die Menge an spektakulären Manövern, die du als Spieler ausführen kannst, während du blockige, farbenfrohe Feinde mit deinen verfügbaren Waffen spickst. Es ist eine enge, unterhaltsame und gelegentlich ziemlich herausfordernde Gameplay-Schleife, die große Flexibilität bei der Herangehensweise an jede Situation bietet. Nicht zuletzt, wenn du anfängst, mehr Fähigkeiten und Upgrades in der Hub-Welt des Spiels freizuschalten.

Alles ist schnell und ordentlich integriert, mit minimalem Zeitaufwand in verschlafenen Menüs und das Springen zwischen den actiongeladenen Levels und Hubs ist schnell. Etwas, das dich auch dazu ermutigt, verschiedene Sets und Kombinationen von Waffen und Fähigkeiten auszuprobieren. Davon gibt es viele. Darüber hinaus kannst du alle Waffen mit Fähigkeiten aufrüsten, die alles tun, von der Erhöhung der Möglichkeit kritischen Schadens bis hin zur Erleichterung des Zielens mit einer Form der Unterstützung durch den Aimbot.

Werbung:

Die Vielfalt ist riesig und als ob das nicht genug wäre, hast du auch noch deine vielen Fähigkeiten, die deine Reise durch Frazers nachtclubartiges Labyrinth zu einem reinen Vergnügen machen. Robobeat ermutigt dich auch immer wieder, deine Angriffe zu variieren, wodurch du mehr Punkte erhältst, die du für neue Upgrades, Fähigkeiten und andere Goodies ausgeben kannst. Auf diese Weise fühlt sich ein Scheitern selten wie eine Niederlage an, sondern wie eine Tür zu neuen Möglichkeiten.

Klingt vertraut. Nicht besonders seltsam, da Robobeat zusätzlich zu allem, was ich oben erwähnt habe, auch ein Roguelite-ähnliches Spielsystem verwendet, bei dem die Levels und Herausforderungen, denen man gegenübersteht, prozedural für jedes Level generiert werden, was oft auch mit einer Art Bosskampf endet. Im Gegensatz zu anderen Roguelites ist das Gefühl des Fortschritts jedoch nicht immer ganz so greifbar, und vor allem anfangs ist es leicht, Robobeat als begrenzt zu erleben.

Wie, fragen Sie sich vielleicht? Nun, anders als beispielsweise Rogue Legacy oder andere traditionellere Spiele des Genres erwirbt man neue Fähigkeiten und Waffen, indem man Blaupausen in der Spielwelt findet, die man dann in seine Workstation im Hub legt und mit der Spielwährung "Blips" kauft. Dies hat auch den Effekt, dass die Einstiegsschwelle, um Robobeat wirklich zu schätzen, erheblich höher ist als bei anderen ähnlichen Titeln, und das Spiel beginnt sich erst nach einigen Stunden wirklich zu öffnen.

Werbung:

Kurz gesagt, du könntest dich in einer Situation wiederfinden, in der du es geschafft hast, ziemlich viel Währung zu sammeln, aber einfach nicht weit genug im Spiel bist, um genug Upgrades gefunden zu haben, um sie auszugeben. Was, um ehrlich zu sein, ein kleiner Fehler der Entwickler ist und eine Designentscheidung, die ich weder verstehe noch mit ihr übereinstimme. Aber sobald man diese Schwelle überschritten hat, diese ersten zwei oder drei Stunden, öffnet sich eine ganz andere Welt und dann blüht Robobeat wirklich auf.

Zu guter Letzt. Die Musik. Denn was wäre ein rhythmusbasiertes Spiel ohne ein Arsenal an echten Knallern, von denen Robobeat viele hat. Denn wenn es eine Sache gibt, die einen sofort packen wird, dann sind es die unglaublich rockigen, eingängigen Kompositionen, die es fast unmöglich machen, still vor dem Computer zu sitzen. Es ist pulsierender, rasanter EDM vom Feinsten mit einer guten Auswahl an BPM und Genre-Mixen, die immer wieder überraschen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Ihnen das musikalische Angebot des Spiels nicht gefällt, können Sie auch Ihre eigene Musik importieren. Kurz gesagt, wenn Sie im Takt der Wikinger und des Blauen Hawaii Schläge machen wollen, ist das in Ordnung.

Letztendlich stellt sich jedoch die Frage, ob Robobeat Ihre Zeit wert ist. Ja, aber mit einem Vorbehalt. Es ist im Moment ein ausuferndes Paket und der merklich schleppende Start bedeutet, dass das Spiel nicht unbedingt leicht zu erlernen ist und eine Wertschätzung für elektronische Musik und das Rhythmus-Genre eine Voraussetzung ist. Aber wenn diese Faktoren für dich kein Problem darstellen, ist Robobeat eine ausgesprochen euphorische Erfahrung, vor allem nach einigen Stunden mit vielen freigeschalteten Waffen und Fähigkeiten. Denn während du durch die Räume hüpfst und im Takt des üppigen Soundtracks brutal schnelle Tode ablieferst, verschwindet die Außenwelt vollständig. Da und dann ist Robobeat pure Brillanz.