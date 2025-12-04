Roblox wurde inzwischen in Russland verboten

HQ

Die amerikanische Spieleplattform Roblox braucht kaum eine Vorstellung, und der Dienst ist zu einem globalen Phänomen geworden, bei dem Schöpfer oft zig Millionen Spieler anziehen. Aber nicht alle sind darüber völlig zufrieden, und dazu gehört auch die russische Regierung.

Yahoo berichtet nun, dass es einfach Roblox gesperrt hat, und die offizielle Erklärung der Regierung soll laut Angaben sein, dass die Plattform "unangemessene Inhalte enthält, die sich negativ auf die spirituelle und moralische Entwicklung von Kindern auswirken können." Russland ist nicht das Erste, das Roblox verbietet und nun zu Belarus, Irak, Katar und die Türkei, die zuvor dieselbe Entscheidung getroffen haben.

Yahoo schreibt, dass Kritiker dies als einen weiteren Versuch ansehen, die Kommunikation mit der Außenwelt einzuschränken und das Internet zu kontrollieren, das in Russland bereits stark reguliert und zensiert ist. So wurde beispielsweise noch letzte Woche berichtet, dass auch die beliebte Messaging-App WhatsApp Gefahr läuft, im Land verboten zu werden.

Roblox hat rund 100 Millionen tägliche Nutzer, aber wir wissen nicht, wie viele davon Russen sind.