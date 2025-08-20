Roblox verbietet alle erotischen Inhalte

HQ

Roblox, eine der weltweit größten digitalen Plattformen für Spiele und soziale Interaktion, verschärft ihre Regeln für Inhalte für Erwachsene. Das Unternehmen hat bekannt gegeben, dass ab sofort jegliches Material verboten ist, das als erotisch oder sexuell wahrgenommen werden könnte, auch Inhalte, die solche Aktivitäten nur andeuten.

Die Richtlinienänderung kommt nur wenige Tage, nachdem Roblox von einem staatlichen Richter in den USA verklagt wurde, der argumentierte, dass der Dienst mit potenziell schädlichen Inhalten und Umgebungen für Kinder gefüllt ist.

Kritiker weisen seit langem darauf hin, dass die ansonsten kinderfreundliche Plattform Schwierigkeiten hat, unangemessene Inhalte unter Kontrolle zu halten. Nach den neuen Regeln wird unbewertetes Material nur für die Entwickler selbst sichtbar sein. Roblox arbeitet auch an Methoden, um Benutzer, die unangemessenes oder gewalttätiges Verhalten an den Tag legen, schnell zu identifizieren und zu behandeln.

Matt Kaufman, Chief Safety Officer von Roblox, erklärte:

"Wir haben gesehen, dass Social Hangouts – Erlebnisse, bei denen der Hauptzweck darin besteht, mit anderen Benutzern als Benutzer oder deren Avatar zu chatten – manchmal unangemessenes Benutzerverhalten enthalten können, wenn sie bestimmte Einstellungen enthalten. Obwohl diese Einstellungen nicht gegen unsere aktuellen Richtlinien verstoßen, haben wir bei ihnen eine höhere Rate an unangemessenem Nutzerverhalten festgestellt, daher schränken wir einige von ihnen für unsere jüngeren Nutzer weiter ein."

Weitere Änderungen gelten für jüngere Spieler. Nutzer unter 17 Jahren haben keinen Zugang mehr zu privaten virtuellen Räumen wie Badezimmern, Schlafzimmern, Bars oder Nachtclubs. Laut Kaufman geht es bei der Entscheidung darum, Minderjährige vor Umgebungen zu schützen, in denen eine höhere Rate an unangemessenem Verhalten beobachtet wurde.

Kurz gesagt, Roblox signalisiert einen scharfen Wandel in der Politik – einen Versuch, die Kontrolle über seinen Ruf nach heftiger Kritik zurückzugewinnen.

Quelle