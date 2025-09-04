Roblox, um eine obligatorische Altersüberprüfung für alle Spieler zu verlangen

HQ

Eine der beliebtesten Spieleplattformen der Welt mit Millionen von täglich aktiven Nutzern zu sein, bedeutet leider auch, einen fairen Anteil unerwünschter Akteure anzuziehen. Dies ist seit langem ein Problem für Roblox, was zu wiederholter Kritik an unzureichenden Schutzmaßnahmen für die jüngsten Spieler führte. Jetzt hat das Unternehmen hinter der Plattform beschlossen, einen großen Schritt nach vorne zu machen.

Bis Ende des Jahres wird Roblox eine obligatorische Altersverifizierung für alle Benutzer einführen. Das Ziel ist klar: Personen unter 13 Jahren zu schützen, indem ihre Fähigkeit zur Nutzung von Chats und anderen sozialen Funktionen eingeschränkt wird. Darüber hinaus plant die Plattform die Einführung von Systemen, die es Erwachsenen erschweren, mit Minderjährigen zu kommunizieren, es sei denn, sie kennen sich bereits außerhalb des Spiels.

Roblox hat bereits die Altersverifizierung für Teenager-Konten getestet, bei denen Benutzer ihre Identität bestätigen können, indem sie ein Selfie oder einen gültigen Ausweis hochladen. Die neue Richtlinie wird nun auf die gesamte Benutzerbasis ausgeweitet. Obwohl der Schritt wahrscheinlich von vielen Eltern begrüßt wird, wirft er noch einige rechtliche Fragen auf. Wie viel Verantwortung sollte von Spieleentwicklern und Plattformanbietern bei der Verifizierung des Alters und der Überwachung von Interaktionen erwartet werden?

Was halten Sie von dieser Lösung – gut oder schlecht?