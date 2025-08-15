Roblox Studio schließt und droht Pädophilenjägern mit Klage

HQ

Die negative Aufmerksamkeit, die die Schöpfer von Roblox im Laufe der Jahre auf sich gezogen haben, war oft geradezu überwältigend und viel dank der eigenen Entscheidungen und Aussagen der Entwickler, die sie, gelinde gesagt, wieder in eine seltsame Position gebracht haben. Der Youtuber Schlep jagt Pädophile seit Jahren online, in Roblox, in Minecraft und anderswo online. Durch Roblox hat er unter anderem sechs Pädophile verhaften lassen und dass seine Arbeit letztlich Kinder schützt, die Roblox spielen, braucht kein Raketenwissenschaftsstudium, um zu verstehen. Die Erklärung von Roblox für die Sperrung aller Konten von Schlep und die Androhung einer Klage gegen ihn ist, dass seine eigenen Bemühungen und die anderer Pädophilenjäger "ihre offiziellen Ermittlungen beeinträchtigen könnten". Hier können Sie sich Schleps eigenen Videobericht über das Geschehen ansehen.