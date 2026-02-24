Roblox nimmt die 4D-Generation dank der KI an, und die einzige Grenze ist deine Vorstellungskraft

HQ

Roblox bringt täglich Millionen von Spielern zusammen, und die Plattform bietet unendlich viele verschiedene Modi, in denen jeder, jung wie alt, etwas Interessantes zu tun finden kann. Gestern haben wir euch vom Baddies-Modus erzählt, und heute möchten wir erklären, wie er 4D-Generierung mithilfe von KI implementiert, um jedes Element zu erschaffen, das uns einfällt.

Unter dem Slogan "Real-Time Dreaming" ermöglicht Roblox 4D-Technologie die Erzeugung voll funktionsfähiger Objekte, was bedeutet, dass ein Spieler beispielsweise ein krokodilförmiges Auto anfordern und ein Objekt erstellen kann, das bereits Räder, Physik und Sitzlogik bereit hat. Alles, was sie tun müssen, ist einzusteigen und zu fahren.

Das öffnet die Tür dazu, buchstäblich die Vorstellungskraft des Nutzers an die Grenze zu nehmen und alle möglichen interaktiven Objekte in Roblox zu erstellen, um jeden Spielmodus oder jedes Erlebnis zu verbessern.

Wie würdest du diese 4D-Generation nutzen? Glaubst du, das ist eine der positiven Vorteile von KI, oder ist es besser, diese Art von Spiel zu meiden?