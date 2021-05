Roblox möchte als Erfahrung angesehen werden und nicht länger ein Spiel sein

You're watching Werben

Roblox versucht seit einiger Zeit, nicht als Kinderspiel zu gelten. The Verge bemerkte vor kurzem, dass die offizielle Webseite des Spiels sämtliche Verwendungen des Wortes löschte und stattdessen durch den Begriff "Erfahrung" ersetzte. Das gilt sogar für "Spieler" und die Registerkarte "Spielen", die in "Entdecken" umbenannt wurde. Ein Sprecher von Roblox versuchte The Verge zu erklären, was hinter dieser Neuausrichtung steckt:

"Der Begriff 'Erfahrungen' steht im Einklang mit der Entwicklung unserer Terminologie, um unsere Verwirklichung als Metaverse widerzuspiegeln. Roblox ist eine Online-Community, in der Menschen zusammen Dinge in virtuellen Welten erschaffen und im Laufe der Jahre haben wir begonnen, diese Welten als Erlebnisse zu bezeichnen, da sie die breite Palette von immersiven Orten [...] besser darstellen, die Menschen zusammen mit ihren Freunden genießen können."

Da immer mehr Entwickler Wege finden, um ungewöhnliche Spiele, äh... Erfahrungen in diesem Spiel zu entwickeln, dessen Hauptzielgruppe Kinder und Jugendliche sind, ist es nicht allzu überraschend, dass das Marketing ebenfalls versucht, auf diesen Zug aufzuspringen. Letztendlich ist es aber nur eine Sammlung von interaktiven Inhalten, die Nutzer für andere Nutzer erstellen.