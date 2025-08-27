Roblox erreicht mehr gleichzeitige Spieler, als Steam je erreicht hat

HQ

Auch wenn wir Gamer oft tief seufzen, wenn wir einen weiteren leblosen Live-Service-Titel sehen, dem es klinisch an reiner Unterhaltung mangelt und mit all der Liebe, die in unangemessen teure Mikrotransaktionen gesteckt wird, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, wie groß diese Spiele werden können, wenn sie erfolgreich sind.

Roblox ist eher eine Plattform als ein Spiel, aber es ist ein klares Beispiel dafür, was die größten Spieleverlage erreichen wollen, wenn sich ihre Spieleserien zunehmend in Dienstleistungen verwandeln. Und jetzt hat es einen wirklich bemerkenswerten Rekord erreicht. Dexerto berichtet über Threads, dass Roblox kürzlich 47,3 Millionen gleichzeitige Spieler hatte - das ist mehr, als Steam jemals erreicht hat (ein Maximum von 41,2 Millionen, das im März 2025 erreicht wurde).

Das beliebteste Roblox -Spiel ist derzeit Grow a Garden, das allein 22 Millionen dieser Spieler ausmachte, eine höhere Zahl, als jeder Steam-Titel jemals erreicht hat.