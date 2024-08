Roblox Entwickler äußern sich zum Verbot des Spiels in der Türkiye

HQ

Aus Sorge um Kinder hat die türkische Regierung beschlossen, das beliebte Online-Spiel Roblox zu verbieten. Gründe dafür waren unter anderem Bedenken hinsichtlich des Inhalts, der Ausbeutung und der Tatsache, dass Kinder ihre eigenen Spiele entwickeln und damit Geld verdienen können. Es gab viele Dinge, die als problematisch angesehen wurden, also haben sie einfach dafür gesorgt, dass niemand im Land es spielen konnte.

Die Entwickler von Roblox reagierten diplomatisch: "Wir respektieren die Gesetze und Vorschriften in den Ländern, in denen wir tätig sind, und teilen das Engagement der lokalen Gesetzgeber für Kinder. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass Roblox so schnell wie möglich wieder in Türkiye online ist."

Eine Online-Plattform für Minderjährige ist offensichtlich nicht einfach zu managen und die Entwickler haben in der Vergangenheit viel Kritik aus verschiedenen Bereichen einstecken müssen. In den USA zum Beispiel wurden Kinder dafür kritisiert, dass sie sexuellen Inhalten ausgesetzt waren, und es wurde behauptet, dass das Spiel solche Inhalte nicht gefiltert hat, obwohl die Entwickler sagen, dass es eine sichere Plattform für Kinder ist.

Wir werden sehen, ob es den Entwicklern gelingt, die türkische Regierung zufrieden zu stellen, damit die Spieler im Land wieder Zugang dazu haben.