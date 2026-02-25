Roblox bringt neue Kosmetika auf den Bühnen dieses Monats, wie zum Beispiel den Karneval von Rio de Janeiro und das chinesische Neujahr, auf den Markt

HQ

Roblox ist ein Treffpunkt für Millionen von Spielern aller Rassen und Altersgruppen, weshalb neue kosmetische Gegenstände, die auf Traditionen verschiedener Länder und Kulturen basieren, nach und nach eingeführt werden, damit jeder Gegenstände hat, mit denen er sich im Spiel identifizieren kann und die dazu beitragen, Traditionen und Kultur in alle Ecken der Welt zu verbreiten.

Diesen Monat auf Roblox ist es möglich, Kosmetika zu erhalten, die zum chinesischen Neujahr basieren, also dem chinesischen Neujahr, dem beliebten Karneval von Rio de Janeiro und sogar Kosmetika rund um den Ramadan.

Roblox wächst weiter und beweist, dass für alles in seinen Welten Platz ist. Außerdem wird es, wenn wir die neuesten Nachrichten berücksichtigen, dank 4D-Generierung mit KI möglich sein, alle möglichen interaktiven Elemente zu erstellen.

Welche festlichen Accessoires würden Sie gerne in Roblox sehen?