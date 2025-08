Robin Williams' Co-Star Mrs. Doubtfire will den Comedy-Schauspieler als "Stimme der KI" wiederbeleben

HQ

KI ist heutzutage ein negatives Modewort, vor allem im kreativen Bereich, wo viele sehen, wie Arbeitsplätze durch die Software ersetzt werden und die Arbeit von Einzelpersonen gestohlen oder ohne ihre Erlaubnis verwendet wird, z. B. im Rahmen des Trainings eines KI-Modells. Unnötig zu erwähnen, dass mit der KI nicht viel passieren muss, bevor die Leute anfangen, sich zu wehren, was Matthew Lawrences neueste Idee umso mutiger macht.

Der Schauspieler, der vor allem in Mrs. Doubtfire als Kinderdarsteller und an der Seite von Robin Williams' berühmter Figur zu sehen war, ist bei San Diego Comic-Con erschienen, um eine sehr mutige Idee zu enthüllen, die er sich ausgedacht hat. Laut Entertainment Weekly möchte Lawrence Williams als Stimme einer KI wiederbeleben und verewigen, vorausgesetzt, dass das Projekt geschmackvoll und respektvoll ist und die Legende und seine Familie ehrt.

Lawrence erklärt: "Ich würde es lieben - jetzt natürlich, mit dem Respekt und dem Okay seiner Familie - aber ich würde gerne etwas wirklich Besonderes mit seiner Stimme machen, weil ich weiß, dass diese Stimme für eine Generation einfach so ikonisch ist. Es ist nicht nur die Tatsache, dass ich ihn kannte und mit ihm gearbeitet habe, und so ist es in meinem Kopf – es ist in den Köpfen aller. Und es wäre so cool."

Lawrence erklärt, dass ihm diese Idee kam, als er eine alte Werbung mit Williams in der Hauptrolle sah, und fügte sogar hinzu: "Es ist eine Art sehr zeitgenössische, moderne, fast eine Art Vorahnung dessen, was in der Werbung vor sich geht, wo er dieses computergestützte Voiceover gemacht hat. Und es ist mir immer im Gedächtnis geblieben. Und dann, während seines Todes, als die KI herauskam, dachte ich: 'Mann, er muss die Stimme der KI sein. Er muss die Stimme in irgendetwas sein.' Also ja, das würde ich gerne tun."

Glaubst du, dass Lawrence auf der Spur ist oder dass es unappetitlich ist, verstorbene Prominente für die KI-Synchronarbeit zu verwenden?