Robin Nummer eins und zwei bekommen einen Animationsfilm namens Dynamic Duo

Die Zukunft wird für DC-Fans immer spannender, und kurz nachdem enthüllt wurde, dass ein Bane and Deathstroke-Film auf dem Weg in das neue Superhelden-Universum ist, hat James Gunn nun weitere gute Nachrichten.

Via Threads verrät Gunn, dass er "überglücklich aufgeregt" ist, einen Animationsfilm mit Dick Grayson und Jason Todd anzukündigen, Robin Nummer eins und zwei, passenderweise Dynamic Duo . Und es ist kein gewöhnlicher Zeichentrickfilm, aber wir können uns auf "eine Mischung aus Animation, Puppenspiel und CGI" freuen, dank einer Zusammenarbeit zwischen Warner Bros. Animation, dem Animationsstudio Swaybox und Matt Reeves' (The Batman) Produktionsfirma 6th & Idaho.

Wir wissen nicht, wann er in die Kinos kommen wird, aber er wird in erster Linie in den Kinos zu sehen sein. In der Geschichte von DC gab es mehr Robins als diese beiden, aber sie sind bei weitem die bekanntesten und klassischsten. Es ist noch nicht bestätigt, ob der Film mit dem neuen DC-Universum verbunden ist, aber angesichts der Tatsache, dass die DC-Bosse James Gunn und Peter Safran Produzenten sind, gibt es sicherlich Hoffnung dafür.