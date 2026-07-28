HQ

Roberto Mancini ist nun der wahrscheinlichste Kandidat für die Wahl des neuen Cheftrainers der italienischen Nationalmannschaft. Laut einem Bericht von Reuters wird Mancini bald ernannt, ausgewählt von Giovanni Malagò, dem Präsidenten der im Juni ernannten Föderation. Das Team ist seit Gennaro Gattuso im April ohne Trainer ohne Trainer, nachdem er gegen Bosnien und Herzegowina verloren hatte und sich zum dritten Mal in Folge nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren konnte.

Die Entscheidung wurde nach einer Sitzung im italienischen Bundesrat am Dienstag getroffen. Dies geschieht nach gescheiterten Versuchen, Pep Guardiola und Andrea Pirlo zu gewinnen, der fast bestätigt war, bis sich die Kontroverse verbreitete: Er hatte kommerzielle Verbindungen zu einer russischen Wettfirma, die Putin nahestand. Das Angebot an Pirlo wurde zurückgezogen und die technischen Direktoren Paolo Maldini und Leonardo Araújo traten zurück; Claudio Ranier wurde ebenfalls auf der Sitzung am Dienstag als neuer technischer Direktor der Föderation ausgewählt.

Roberto Mancini, ehemaliger italienischer Cheftrainer zwischen 2018 und 2023, der die UEFA-Europameisterschaft 2020 gewann, Italiens letzter großer Titel nach der Weltmeisterschaft 2006. Mancini wurde 2024-25 Cheftrainer von Saudi-Arabien und zuletzt Cheftrainer von Al-Sadd.