Roberto Ayala entschuldigt sich für den Schubs gegen Dani Olmo im WM-Finale: "Es war kein Schlag, wie manche sagen."

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Roberto Ayala, Assistenztrainer von Lionel Scaloni in der argentinischen Nationalmannschaft, wurde von Kameras dabei erwischt, wie er nach dem WM-Finale scheinbar einen Schlag auf den spanischen Spieler Dani Olmo warf – eine Aktion, die sich anderen Kontroversen wie Leandro Paredes' Angriff auf Gavi und Eric García anschloss. Im Gespräch mit dem lokalen Radiosender Valencia Capital Radio in Spanien sagte Ayala, dass er ihn nicht verletzen wollte, und entschuldigte sich.

"Es war eher ein Schubs als alles andere. Es war kein Schlag, wie manche sagen. Es blieb einfach dort. Es war eine Reaktion auf etwas, das er gesagt hatte. Wenn ich Dani Olmo sehe, werde ich mich persönlich bei ihm entschuldigen", sagte Ayala.

"Ich sah, wie im Mittelfeld ein Gerangel ausbrach, und wir versuchten, unsere Spieler zu holen, um zu verhindern, dass es so eskaliert", sagte Ayala. "Ich übernehme die Verantwortung für das, was ich getan habe. Meine Absicht war, sie zu trennen, nicht mehr. Manchmal stößt man auf Dinge und das Herz rast, aber das ist keine Entschuldigung, und die Position, die ich innehabe, ist sehr wichtig."

Ayala wollte jedoch auch sich und sein Team gegen eine gewisse "Feindschaft gegen Argentinien" verteidigen, eine Kampagne gegen sie, bei der alle scheinbar wollten, dass sie verlieren, indem sie sagten, wir würden nicht den Fußball von der gleichen Qualität spielen wie Spanien oder andere Teams. "Es ist der Fußball, den wir fühlen, und wir versuchen, unserem Volk Freude zu bringen", und fügte hinzu, dass es weitere Gesten der spanischen Spieler gab, die von der Presse nicht hervorgehoben werden.

Ayala hat eine enge Verbindung zu Valencia, wo er zwischen 2000 und 2007 als Verteidiger spielte, zwei Meistertitel gewann (2002 und 2004, der letzte nicht von Real Madrid, Barcelona oder Atleti) und Champions-League-Vizemeister wurde.