Robert Pattinsons Batman hinzugefügt und dann entfernt Batman: Arkham Knight

Robert Pattinsons Batsuit aus The Batman aus dem Jahr 2022 erschien gestern kurz in Batman: Arkham Knight, wurde aber seitdem aus dem Spiel entfernt. Die Fans strömten in die sozialen Medien, als bekannt wurde, dass der Anzug in einem kostenlosen Update implementiert wurde.

Es scheint jedoch, dass die Umsetzung der Klage ein Fehler war. Laut dem Account von Batman Arkham Videos auf Twitter/X wurde der Skin aus dem Spiel entfernt. Anscheinend sollte es nicht so früh veröffentlicht werden, fand aber trotzdem seinen Weg in die Wildnis.

Aktuelle Spekulationen deuten darauf hin, dass es noch einmal ins Spiel eingeführt wird, wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt. Im Moment scheint es am wahrscheinlichsten, dass der Skin zusammen mit der Switch-Version von Batman: Arkham Knight und den anderen beiden Arkham-Spielen am 1. Dezember fallen wird. Es scheint, dass der Robert Pattinson-Skin nur auf Batman: Arkham Knight verfügbar sein wird.