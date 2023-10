Robert Pattinsons Batman hat sich in Arkham Knight gestürzt

HQ

Es ist, gelinde gesagt, lange her, dass wir etwas anderes aus dem Arkham-Universum gehört haben als die neu veröffentlichte Batman: Arkham-Trilogie, die voraussichtlich am 1. Dezember für Nintendo Switch erscheinen wird. Vielleicht liegt es an dieser Sammlung, dass das Entwicklerteam neues Feuer in die Finger bekommen hat, denn es ist bereits möglich , im letzten Kapitel der Trilogie, Arkham Knight, ein neues Kostüm herunterzuladen.

Es ist kein geringerer als Robert Pattinsons Version von Batman aus dem Film The Batman, der nun ganze acht Jahre nach der Veröffentlichung des Spiels durch Rocksteadys Gotham City gleitet.

Natürlich hoffen wir, dass wir auch in Zukunft mehr Batman sehen werden, und auch wenn er im kommenden Suicide Squad: Kill the Justice League des Studios mitspielen wird, würden wir uns freuen, wenn der Held in einem weiteren düsteren Abenteuer die Hauptrolle spielen würde.