Robert Pattinson will Steve-O in einem Biopic spielen

HQ

Robert Pattinson ist nicht nur einer der besten Schauspieler seiner Generation, sondern auch ein Mann, der dafür bekannt ist, lustige kleine Stimmen zu machen. Ob es sich um den Reiher in "Der Junge und der Reiher" handelt oder um seine bevorstehende Rolle als Micky in Mickey 17, Pattinson probiert oft die Grenzen seiner Akzente und Eindrücke aus.

Anscheinend ging das am Set für Mickey 17 etwas zu weit, als er einen Steve-O-Abdruck ausprobierte, der nicht sehr lange anhielt. "Früher habe ich geliebt, und ich liebe es immer noch, Jackass." Pattinson erklärte Elle. "Ich erinnere mich, dass ich vor Jahren ein Interview mit Steve-O gehört habe, in dem er darüber sprach, wie viel sie für diese gefährlichen Stunts in der ersten Staffel bezahlt haben, und er sagte, hundert Dollar... Da war etwas dran - wirklich mutig zu sein und nie anzuerkennen, dass es Mut ist. Ich dachte, dass es ein Element davon bei Micky gab. Also habe ich lange Zeit damit verbracht, mir einen Eindruck von Steve-O's Stimme zu machen. Und als ich es das erste Mal gemacht habe, dachte Bong [Joon-Ho] nur: 'Wow - was ist das für eine Stimme, die du da machst?' "

Auch wenn er seinen Steve-O-Eindruck im Film vielleicht nicht machen kann, hofft Pattinson, dass er ihn eines Tages einsetzen kann. "Wenn sie jemals das Steve-O-Biopic machen, bin ich bereit", sagte er.

Glaubst du, Pattinson würde einen guten Steve-O abgeben?