Robert Pattinson will bald The Batman - Part II drehen

Robert Pattinson scheint genauso gespannt wie der Rest von uns darauf zu sein, die Fortsetzung von The Batman ins Rollen zu bringen. Der Schauspieler ist derzeit damit beschäftigt, Mickey 17 zu promoten, aber wir hoffen, dass Matt Reeves ihn bald wieder in eine Kutte und einen Umhang stecken kann, damit er erneut Gothams Verbrecherbosse jagen kann.

Im Gespräch mit Co-Star Naomi Ackie für das Hero Magazine wurde Pattinson gefragt, ob er bald die Fortsetzung von The Batman drehen würde, worauf er antwortete:

"Ich hoffe es verdammt. Ich habe als junger Batman angefangen und werde in der Fortsetzung der verdammte alte Batman sein."

Pattinson, jetzt 38, ist nicht ganz alt, aber wenn man bedenkt, dass es mehr als fünf Jahre her ist, dass wir ihn in The Batman gesehen haben, wenn die Fortsetzung anläuft, scheinen seine Befürchtungen etwas verständlicher zu sein. Vielleicht hat Matt Reeves das beim Schreiben des Drehbuchs berücksichtigt.