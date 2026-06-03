Robert Pattinson war der einzige Schauspieler, der um ein Drehbuch bat, bevor er zustimmte, in The Odyssey mitzuspielen

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Es stellt sich heraus, dass Robert Pattinson der einzige Schauspieler der Besetzung in Christopher Nolans The Odyssey war, der ein Drehbuch sehen wollte, bevor er zustimmte, die Hauptrolle zu übernehmen. Pattinson spielt Antinous, den Hauptantagonisten des Films und Anführer der Freier, die im Haus Odysseus' wohnen, während sie versuchen, seine Frau Penelope zur Heirat zu zwingen.

Pattinson hat schon mit Nolan zusammengearbeitet, aber in einem neuen Interview mit GQ enthüllte er, dass er der Einzige war, der zuerst das Drehbuch lesen wollte. "Ich dachte: 'Ja, ich kann es kaum erwarten, es zu lesen.' Er sagt: 'Willst du es lesen? Alle anderen haben einfach ja gesagt.' "

Pattinsons Wunsch hielt ihn natürlich nicht davon ab, die Rolle zu bekommen, aber es zeigte Nolans Macht in Hollywood, dass er so viele A-List-Schauspieler für The Odyssey einladen konnte und alle ohne weitere Fragen auftauchten. Selbst als Hauptantagonist in The Odyssey scheint seine Rolle nicht groß zu sein, aber er versuchte, Antinoos zu seiner eigenen zu machen. "Er ist so ein bisschen schmierig. Ich habe bei meiner Kostümprobe immer wieder gesagt: 'Ich will wirklich Leopardenunterhosen.' Ich möchte, dass es einfach aus meinem Rock herauskommt, ein bisschen glitzerndes Fell", sagte Pattinson.