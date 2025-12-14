Robert Pattinson und Zendaya bilden ein Paar in A24's The Drama

In den Worten von Donkey: "Promi-Ehen halten nie lange, oder?" Robert Pattinson und Zendaya heiraten vielleicht nicht im echten Leben, sehr zur Erleichterung ihrer jeweiligen Partner, da sind wir uns sicher, aber in A24s The Drama spielen sie ein verliebtes Paar, bereit für den glücklichsten Tag ihres Lebens.

Im Teaser-Trailer sieht es jedoch nicht besonders glücklich aus. Es beginnt großartig, aber wir wissen, dass in diesem Film von Autor und Regisseur Kristoffer Borgli ein unerwartetes, großes Ereignis stattfindet, das das Paar kurz vor der Hochzeit verblüfft, verwirrt und unsicher zurücklässt, wohin es als Nächstes gehen soll.

The Drama wird am 3. April 2026 in die Kinos kommen. Wir sehen nicht, welches Hauptereignis diese Beziehung auf einen Weg schickt, den sie nie für möglich gehalten hätten, aber das wird es umso spannender machen, wenn wir den Film nächstes Jahr sehen.