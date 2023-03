Robert Pattinson und Robert Downey Jr. spielen die Hauptrollen in Adam MccKays nächstem Film

HQ

Adam McKay, der vor allem für seine Arbeit an Don't Look Up, The Big Short und Vice bekannt ist, arbeitet an seinem nächsten Film, in dem Robert Pattinson und Robert Downey Jr. die Hauptrollen spielen werden. Der Titel des Films soll Average Height, Average Build sein.

Berichten zufolge wird sich der Film um einen Serienmörder drehen, der in die Politik geht, um Gesetze mordfreundlicher zu machen. Wie bei McKays anderen neueren Werken ist es wahrscheinlich, dass es in diesem kommenden Film eine gute Dosis sozialer Kommentare geben wird.

Mit Robert Pattinson und Robert Downey Jr. als Hauptdarsteller scheint der Film bereits eine starke Besetzung zu haben. Freust du dich auf durchschnittliche Größe, durchschnittliche Statur?

