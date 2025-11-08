Robert Pattinson denkt 20 Jahre später über Twilight nach

Während es bis 2008 dauerte, bis Robert Pattinson mit glitzerndem Make-up und gelben Kontaktlinsen zu sehen war, starteten die Twilight -Bücher ursprünglich im Jahr 2005. Es ist schwer zu sagen, dass die Bücher ohne die Filme ein so großes globales Phänomen geworden wären, denn selbst wenn sie einen nicht umhauen werden, haben sie in den späten 2000er und frühen 2010er Jahren sicherlich viel für Frauen mittleren Alters getan.

Eine Schlüsselrolle dabei spielte Pattinson selbst, der Edward Cullen spielte. Er war nicht allzu freundlich zu Twilight in Interviews unmittelbar nach dem Ende der Saga, aber es scheint, dass er seitdem weicher geworden ist, was die Filme angeht. "Es ist unglaublich. Ich kann nicht glauben, welche kulturellen Beine dieser Film hatte", sagte er gegenüber ExtraTV. "Es ist einfach überwältigend für mich. Es ist so cool... Ich werde jeden Tag danach gefragt... Ich habe so schöne Erinnerungen an die ganze Sache. Ich bin so dankbar dafür."

Ziemlich bald wird es auch 20 Jahre her sein, dass der erste Film debütierte, und wir sind uns fast sicher, dass es eine weitere Runde von Interviews geben wird, in denen Pattinson die gleiche Frage gestellt wird. Da Twilight seine Karriere in Hollywood wirklich in Schwung gebracht hat (abgesehen von einer herausragenden Harry-Potter-Leistung), könnte es sein, dass Pattinson dem Franchise viel zu verdanken hat. Oder vielleicht wäre er auch ohne es ausgekommen. Das gilt auf jeden Fall für Leute über meiner Gehaltsstufe.