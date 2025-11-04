Robert Pattinson bricht das Schweigen über die Dreharbeiten Dune: Part Three

HQ

Es ist nur noch etwas mehr als ein Jahr, bis wir Dune: Part Three sehen, und so ist es verständlich, dass wir deutlich wenig von dem Film gesehen haben. Hier eine Aufnahme von Hauptdarsteller Timothée Chalamet, hier eine Anspielung von Regisseur Denis Villeneuve. Jemand, von dem wir noch gar nichts gehört haben, ist Robert Pattinson, der in dem Film den Bösewicht Scytale spielen wird.

Im Gespräch mit IndieWire gab Pattinson ein paar Informationen über den Drehprozess von Dune: Part Three preis und sagte, dass es in der Wüste so heiß war, dass er nicht wirklich denken konnte. "Als ich Dune gemacht habe, war es so heiß in der Wüste, dass ich einfach nichts in Frage stellen konnte. Und es war so entspannend, als ob mein Gehirn tatsächlich nicht funktionierte, ich hatte keine einzige funktionierende Gehirnzelle. Und ich hörte Denis [Villeneuve] nur zu: 'Was immer du willst!' ", sagte er.

Pattinson ist derzeit einer der meistbeschäftigten Männer in Hollywood. Er sagte im selben Interview, dass er etwa 19 Filme hintereinander gedreht hat, und so ist es leicht zu verstehen, warum er während des Sets, das Villeneuve für Arrakis verwendete, nicht viele funktionierende Gehirnzellen hatte. Dennoch sagt er, dass er diese neue Methode "in andere Rollen" übertragen wird.

Scytale ist eine Tleilaxu-Gesichtstänzerin und der Antagonist von Dune: Messiah. Als jemand, der sein Aussehen fast nach Belieben verändern kann, wird er im nächsten Film versuchen, unseren Jungen Paul Atreides zu besiegen. Wir müssen sehen, wie Pattinson sich einem Dune-Bösewicht nähert, der sogar Austin Butlers Feyd-Routha in den Schatten stellen könnte.