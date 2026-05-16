Robert Lewandowski verlässt Barcelona am Ende der Saison und wird sich im Camp Nou verabschieden

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Der FC Barcelona hat bekannt gegeben, dass Robert Lewandowski den Verein nach der laufenden Saison verlässt und dies rechtzeitig für einen großen Abschied am Camp Nou am Sonntag im Spiel gegen Betis ankündigt.

"Nach vier Jahren voller Herausforderungen und viel harter Arbeit ist es Zeit, weiterzuziehen. Ich gehe mit dem Gefühl, dass die Mission erfüllt ist. Vier Staffeln, drei Titel. Ich werde die Liebe, die ich von den Fans an meinen allerersten Tagen erhalten habe, nie vergessen. Katalonien ist mein Platz in der Welt", sagte der 38-jährige polnische Spieler, von dem gemunkelt wird, dass er zu Saudi-Arabien wechselt, aber auch mit europäischen Vereinen wie Milan, Juventos und Porto in Verbindung gebracht wird.

Lewandowski war ein wichtiger Bestandteil des Barça-Teams, das sich nach der Zeit nach Messi neu aufbaute, stieß im Sommer 2022 dazu und gewann drei Meistertitel sowie einen spanischen Pokal. In nur vier Spielzeiten wurde er mit 119 Toren in 191 Einsätzen der 14. Torschützenkönig in der Vereinsgeschichte, mehr als Neymar.

Sein Trainer Hansi Flick, mit dem er auch bei Bayern München zusammenarbeitete, als Lewandowski die Champions League gewann, sagte, er sei "ein Vorbild, weshalb er immer noch auf diesem Niveau spielt. Jetzt will er eine neue Herausforderung, und das respektieren wir. Er ist ein großartiger Mensch, ein großartiger Spieler und ein fantastisches Vorbild für die jüngeren Spieler." Nachdem er bereits die Liga gewonnen hat, bestätigte Flick, dass er im Spiel am Sonntag starten wird.