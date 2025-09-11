Robert Kirkman verrät, wann der Battle Beast-Comic enden wird

HQ

Da die Haupt-Comicserie Invincible zu Ende gegangen ist, fragen sich viele, was als nächstes für das Universum kommen wird, zumal es ein Spin-off-Projekt gibt, das sich um Battle Beast dreht. Da der Battle Beast -Comic fortgeführt wird und das Leben des Kriegercharakters von der Zeit an erforscht, in der er zum ersten Mal in den Hauptcomics von Invincible erscheint, stellt sich die Frage, wie lange wir noch damit rechnen können, dass Battle Beast Comics weiterhin debütieren.

Der Schöpfer Robert Kirkman hat mit Comicbook.com darüber gesprochen und erwähnt, dass er einen definitiven Endpunkt für die Battle Beast Comics vor Augen hat, ein Ende, das wahrscheinlich näher als weiter entfernt ist.

"Battle Beast ist eine regelmäßige monatliche Serie, und wenn wir nachholen, wann er in der ursprünglichen Auflage zu Invincible zurückkehrt, wird der Comic enden. Es ist keine Serie, die wir für immer machen wollen, aber sie wird eine ganze Reihe von Ausgaben umfassen.

"Es ist die Geschichte von Thokk (aka Battle Beast) und wenn du den gesamten Battle Beast-Lauf abgeschlossen hast, wirst du in der Lage sein, zurückzugehen und Invincible zu lesen und ein besseres Verständnis von Battle Beast und seiner Tickerei zu bekommen. Ich denke, es wird diese Probleme von Invincible auf wirklich coole und interessante Weise beeinflussen."

Werbung:

Erwarten Sie also, dass die Battle Beast -Reihe bald zu Ende geht und nicht annähernd so lange läuft wie die Hauptserie, an die Prime Video noch angepasst wird.