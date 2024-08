Robert Kirkman über die dritte Staffel von Invincible: "Düster und episch"

HQ

Wir sind nicht die einzigen, die sich auf die Ankunft der dritten Staffel von Invicible freuen, auch Comic-Schöpfer Robert Kirkman freut sich auf die kommende Staffel der animierten TV-Serie und hat sie in einem Interview mit GamesRadar heftig angeteasert.

Er hatte folgendes zu sagen: "In der Saison steht wirklich viel auf dem Spiel und der Inhalt der Staffel ist wirklich dicht. Also haben wir in Staffel 1 und Staffel 2 viele Geschichten auf die Beine gestellt, die sich in Staffel drei zuspitzen. Und so fühlt sich jede Episode in vielerlei Hinsicht wie ein Finale an. Jede Episode hat etwas Großes an sich, es gibt einen massiven Abschluss in jeder Episode, es gibt eine Art riesige Entwicklung eines Charakters oder einer Wendung der Geschichte, die in jeder Episode passiert. Ich bin wirklich aufgeregt, endlich Staffel 3 zu sehen, denn es wird verrückt werden."

Während der San Diego Comic-Con bekamen wir zum ersten Mal Clips aus Staffel 3 mit Mark Grayson in seinem neuen blauen Anzug zu sehen. Kirkman hatte dazu folgendes zu sagen:

"Es ist definitiv eine Weiterentwicklung der Serie. Ich denke, es wird von Staffel zu Staffel dunkler, wenn man es glauben kann, und ja, es ist mehr davon. Mark war am Ende jeder Staffel an einem wirklich seltsamen Ort, aber definitiv im Fall der zweiten Staffel, nachdem er Angstrom Levy getötet hatte und sich damit auseinandersetzen musste. Das wird ihn wirklich belasten und jede Entscheidung, die er trifft, jede Handlung, die er in Staffel 3 unternimmt, mildern. Es wird die Art und Weise verändern, wie die Show funktioniert."

Zu dem, was wir von Staffel 3 erwarten können, sagte er Folgendes:

"Ich denke, man kann sehen, dass Staffel 2 eine Weiterentwicklung vieler Dinge ist, die in Staffel 1 eingeführt wurden. Es stand mehr auf dem Spiel, die Dinge wurden ein wenig verrückter und es bewegten sich viele Teile, die auf viele größere Geschichten hindeuteten. Diese größeren Geschichten fangen in Staffel 3 wirklich an, zusammenzubrechen."

Die Serie handelt von dem 18-jährigen Mark Grayson, der wie jeder andere 18-Jährige ist, bis auf das kleine Detail, dass sein Vater der mächtigste Superheld der Welt ist.

Sie können die Zeichentrickserie auf Prime Video ansehen.