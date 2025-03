Robert Kirkman gibt ein Update zum Videospiel Invincible

HQ

Invincible Saison 3 hat ihr Ende erreicht und während die Fans immer noch vom Kampf zwischen Mark und Conquest erschüttert sind, haben wir noch jede Menge Inhalt im Invincible -Universum übrig. Amazon geht mit Staffel 4 weiter, und es ist ein Videospiel in Arbeit.

Das Invincible -Videospiel, das letztes Jahr mit einem Kickstarter angekündigt wurde, befindet sich noch in Arbeit und wird wahrscheinlich erst in einiger Zeit erscheinen. Im Gespräch mit Dexerto verriet der Schöpfer von Invincible, Robert Kirkman, wie begeistert er bereits von dem Projekt ist.

"Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich denke... Es ist definitiv in Arbeit. Es ist auf jeden Fall cool. Ich weiß nicht einmal, ob ich sagen kann, wie viel ich davon gesehen habe", sagte er. "Ich gehe auf Nummer sicher und sage einfach, nach dem, was ich gesehen habe, bin ich aufgeregter als je zuvor über alles, was mit Invincible zu tun hat."

Das sind einige starke Worte, also werden wir hoffentlich bald etwas Aufregendes von dem Projekt sehen, damit wir entscheiden können, ob wir Kirkman zustimmen oder nicht. Anderswo inInvincible der Welt wird immer noch von einem Live-Action-Film gesprochen, aber wir müssen wahrscheinlich darauf warten, wenn man bedenkt, dass er mit der Serie kollidieren könnte.