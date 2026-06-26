Robert Eggers Werwulf zeigt uns eine "brutale, unerbittliche, gnadenlose, groteske Welt"

Robert Eggers setzt alles daran, eine Welt darzustellen, die völlig von unserer eigenen entfernt ist, in Werwulf. Wir kennen die Vorstellungen von Werwölfen, aber in dieser Geschichte gibt es keine Wunderkugeln und Infektionen durch Bisse. Stattdessen sieht sich Aaron Taylor-Johnsons Figur einem Fluch im England des 14. Jahrhunderts gegenüber, der sich langsam in etwas Unkenntliches verwandeln wird.

Im Gespräch mit Esquire beschrieb Eggers den Film ausführlich und gab uns eine Vorstellung davon, was uns erwartet, wenn wir den Trailer oder Werwulf vollständig sehen. "Es ist eine wirklich brutale, unerbittliche, gnadenlose, groteske Welt. Mehr denn je ist es Schlamm, Blut, Mist, Regen, Schmerz und Leid", sagte Eggers.

Ein Großteil der englischen Geschichte ist aus dieser Zeit verstreut, aber wir wissen, dass sie spielt, bevor die Wölfe im Land ausgestorben waren. Eggers geht vollständig in die Geschichte des Settings ein, da er offenbart, dass alle Dialoge auf Mittelenglisch stattfinden. "Wir haben mit zwei Oxford-Professoren an dem Dialog gearbeitet, der im Mittelenglischen ist, und dann intensiv mit einem Dialektlehrer daran gearbeitet, die Aussprache so zu mildern, dass sie für moderne Zuhörer verständlich ist." sagte Eggers.

Abgesehen von Aaron Taylor-Johnson, der unseren Werwolf spielt, wissen wir auch, dass Willem Dafoe zurückkehrt, um mit Eggers zu arbeiten, und es ist klar, dass er ein Jäger ist. Lily-Rose Depp arbeitet ebenfalls wieder mit ihrem Regisseur Nosferatu, und Eggers sagt, ihre Figur sei das "Herz des Films".

Werwulf startet am 25. Dezember in den Kinos.