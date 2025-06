Robert Eggers dreht eine neue Adaption von A Christmas Carol

HQ

Robert Eggers scheint ein ziemlich vielbeschäftigter Mann in Hollywood zu sein. Wir wissen bereits, dass er an seinem Werwulf-Film arbeitet, neben einem Labyrinth-Revival, und zur gleichen Zeit scheint er auch eine neue Adaption von Charles Dickens' A Christmas Carol auszuhecken.

Deadline berichtet, dass Warner Bros. mit Eggers an der Entwicklung arbeitet, um eine Nacherzählung der klassischen Geschichte zu schreiben und Regie zu führen. Quellen fügen auch hinzu, dass das Projekt zwar noch nicht in der Phase ist, in der die Talente benachrichtigt werden, aber Eggers die Hauptrolle des Ebenezer Scrooge für Willem Dafoe schreibt.

Dafoe und Eggers haben bereits an zahlreichen Projekten zusammengearbeitet, zuletzt an Eggers' Nosferatu. Wir haben in der Vergangenheit mehrere Adaptionen von A Christmas Carol gesehen, vom Jim Carrey Disney-Film bis hin zu The Muppet Christmas Carol. Wir werden sehen, in welche Richtung sich Eggers' Christmas Carol entwickelt, aber es wird wahrscheinlich ganz in seine eigene Richtung gehen.