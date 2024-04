Robert Downey Jr. würde gerne in die Rolle des Iron Man zurückkehren

HQ

Tony Stark mag tot und im Marvel Cinematic Universe begraben sein, aber seit wann hat das jemals eine Figur davon abgehalten, wiederbelebt zu werden? Etwas, das man durchaus über Robert Downey Jr. und Iron Man fragen kann.

Die beiden Entitäten sind eng miteinander verflochten und miteinander verbunden. Und tatsächlich, das Gespräch ist da, seit dem Abschied der Figur in Avengers: Endgame. Sogar Downey selbst scheint mehr als aufgeregt zu sein, die Chance zu bekommen, zurückzukommen.

Was er kürzlich auch in einem Interview mit Esquire erwähnte, nachdem er nach seinen Gefühlen gefragt wurde, als er die Chance bekam, seine ikonische Rolle wieder aufzunehmen.

"Zum Glück. Es ist ein zu integraler Teil meiner DNA. Diese Rolle hat mich auserwählt. Und schauen Sie, ich sage immer, wetten Sie niemals, niemals gegen Kevin Feige. Es ist eine verlorene Wette. Er ist das Haus. Er wird immer gewinnen."

Und wer weiß, vielleicht sind Downey und Iron Man genau das, was das MCU gerade braucht, wenn man bedenkt, in welchem miserablen Zustand sich das Franchise befindet. Obwohl Feige in der Vergangenheit deutlich gemacht hat, dass er niemals in Betracht ziehen würde, Stark wiederzubeleben.

"Wir haben alle viele Jahre lang sehr hart daran gearbeitet, und wir würden es niemals auf magische Weise rückgängig machen wollen."

Würdest du gerne sehen, wie Downey als Iron Man im MCU wiederaufersteht?