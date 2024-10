Robert Downey Jr. wird nicht zulassen, dass eine KI-Nachbildung von ihm angefertigt wird

HQ

KI ist wirklich eine seltsame Sache. Es verspricht viel, aber da es sich noch um eine so junge Technologie handelt, sind wir uns nicht wirklich sicher, was sie leisten kann, abgesehen von - wie Guillermo del Toro es ausdrückte - halbwegs überzeugenden Bildschirmschonern. Der wirkliche Test für seinen Wert in der Film- und Spieleindustrie scheint jetzt zu beginnen, aber jemand, der nicht Teil dieses Tests sein will, ist Robert Downey Jr.

Im Podcast "On with Kara Swisher" sprach Downey darüber, dass er keine KI-Nachbildung von ihm haben möchte, selbst wenn er stirbt. "Ich beabsichtige, alle zukünftigen Führungskräfte zu verklagen... [Wenn ich tot bin] wird meine Anwaltskanzlei immer noch sehr aktiv sein", sagte er.

Es wird diejenigen geben, die neue Technologien begrüßen, genauso wie es diejenigen gibt, die sie meiden, wie Downey es hier getan hat. Mit der Zeit werden wir mehr von dem sehen, wozu KI in der Lage ist, und vielleicht wird das einige Köpfe verdrehen, aber der erste Eindruck, den man hinterlässt, ist kein starker.