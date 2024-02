Robert Downey Jr. trägt viele Gesichter im The Sympathizer Trailer

The Sympathizer hat gerade seinen zweiten Teaser-Trailer veröffentlicht, der uns einen weiteren Einblick in die limitierte Serie von Oldboy-Regisseur Park Chan-Wook gibt.

In der Serie spielt Hoa Xuande einen Vietnamesen, der in den Dienst der CIA gezerrt wird. Robert Downey Jr. ist sein Agentenkollege und Mentor, als er versucht, Xuande dazu zu bringen, nach dem Vietnamkrieg so viele Informationen wie möglich über seine Landsleute zu sammeln.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen, mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Roman und erscheint am 14. April bei Max. Seht euch den Trailer unten an: