Robert Downey Jr. sollte ursprünglich ein Marvel-Bösewicht sein, kein Held

HQ

In einem kürzlichen Gespräch zur Feier des 15-jährigen Jubiläums von Iron Man aus dem Jahr 2008 diskutierten der Regisseur des Films Jon Favreau und der Marvel-Chef Kevin Feige ihre ursprünglichen Pläne für Robert Downey Jr. vor MCU.

Laut Favreau wurde derjenige, den du vielleicht als 'Happy' Hogan, Downey Jr. erkennst, ursprünglich vorgeschlagen, um niemand anderen als den Erzfeind Fantastic Four's Doctor Doom zu spielen.

Favreau sagte: "Ich erinnere mich, dass ihr euch alle bereits mit [Downey Jr.] getroffen habt, um Dr. Doom oder so etwas in einem anderen Projekt zu besprechen.

"Ich glaube, er war vielleicht Fantastic Four, durchgekommen, also wusste jeder, wer er war."

Natürlich würde Downey Jr. nicht für diese Rolle ausgewählt werden, und obwohl unklar ist, wie weit er durch den Casting-Prozess gekommen ist, waren die beiden glücklich mit der endgültigen Entscheidung, ihn als Gesicht von Marvel's Iron Man. zu verwenden

Tatsächlich scheint Downey Jr. 's Präsenz im Projekt den Ball MCU überhaupt erst ins Rollen gebracht zu haben.

Favreau sagte: "Als es [Downey Jr.] war, wurde mein Leben viel einfacher, weil er die Stimme des Charakters verstand.

"Und dann haben die Leute nach und nach einfach unterschrieben, weil es jetzt etwas Interessantes wurde."

Feige fügte hinzu: "Der Ton, den [Favreau] und Robert in diesem Film entdeckten, wurde in gewisser Weise zur Vorlage für vieles von dem, was die MCU wurden.

"Ich erinnere mich, dass es bei späteren Filmen - wir werden am 15. Jahrestag darüber sprechen - dunkle Tage gab.

"Und ich würde zu Robert sagen: 'Ohne dich wären wir nicht in diesem Schlamassel.' Das heißt, wir hätten kein Studio, wenn es ihn nicht gäbe."