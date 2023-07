Robert Downey Jr. sagt, Oppenheimer sei der beste Film, in dem er je mitgespielt habe

HQ

Es ist kaum eine Untertreibung zu sagen, dass Robert Downey Jr. einen beeindruckenden Lebenslauf hat, er ist ein hochkompetenter Schauspieler mit einer fast unangemessenen Anzahl von Kassenschlagern. Als nächstes werden wir ihn in Oppenheimer als Lewis Strauss sehen und laut einem Interview mit ihm in IndieWire ist dies der beste Film, in dem er je mitgespielt hat:

"Ich sage es ganz offen: Dies ist der beste Film, in dem ich je mitgespielt habe, und ich kann es kaum erwarten, dass ihr ihn alle erlebt."

Das hört sich sehr vielversprechend an, wir haben noch keine Kritiken gesehen, aber Christopher Nolan hat schon viele Male meisterhafte Filme abgeliefert. In weiteren Rollen finden wir Cillian Murphy als J. Robert Oppenheimer höchstpersönlich, Emily Blunt spielt seine Frau Katherine "Kitty" Oppenheimer und Matt Damon übernimmt die Rolle des Generals Leslie Groves Jr. - um nur einige zu nennen. Es ist, gelinde gesagt, eine hochkarätige Besetzung. Oppenheimer kommt am 21. Juli in die Kinos.

Glaubst du, dass Oppenheimer ein neues Nolan-Meisterwerk sein wird?

IndieWire