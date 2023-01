Robert Downey Jr.: "Niemand hat sich um Iron Man gekümmert"

HQ

Wir alle wissen, wie gut es ist, der Start der Marvel Studios in die 23-Filme-Serie, die in Endgame gipfelte, und wir alle wissen, wie wichtig es für das Genre selbst war. Als es jedoch um die Produktion ging, glaubten nicht viele Leute wirklich an die Idee, die Charaktere, Downey, Regisseur Jon Favreau oder die Geschichte, die sie erzählen wollten. Das Team erhielt 200 Millionen Dollar vom Studio und improvisierte dann einen Großteil der Dialoge. Robert hat nun in einem Interview mit CB etwas ausführlicher darüber gesprochen und anscheinend haben sich nicht viele Leute einfach um dieses "Experiment" gekümmert.

"Nun, ich meine, vor allem, weil nicht allzu viele Leute dachten, dass Iron Man überhaupt ein Eröffnungswochenende haben oder viel von irgendetwas machen würde, also wurden wir ein bisschen in Ruhe gelassen. Ich erfahre jeden Tag mehr darüber, wie dieses Ding finanziert wurde, es war im Grunde bereit, abgeschrieben zu werden, wenn es tankte. Und so war es sowieso die perfekte Sache, wo es nicht viele kreativ aggressive Augen auf uns gab. Und als sie es uns gaben, war es wie vereinte Künstler, als ob die Wahnsinnigen das Asyl übernahmen. Und ich erinnere mich auch an Jeff Bridges, er sagte: 'Mann, wir machen einen 200-Millionen-Dollar-Independent-Film, Mann.' Und es gab einfach dieses Gefühl, dass es natürlich viel organisierter war."

