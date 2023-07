Robert Downey Jr. nennt seine wichtigsten Filme

HQ

Robert Downey Jr. hat The Shaggy Dog und Dolittle als die wichtigsten Filme der letzten 25 Jahre und Sr. als seinen wichtigsten Film aller Zeiten bezeichnet.

Im Gespräch mit der New York Times sagte der Schauspieler: "Ehrlich gesagt sind die beiden wichtigsten Filme, die ich in den letzten 25 Jahren gemacht habe, The Shaggy Dog, denn das war der Film, der Disney dazu brachte, mich zu versichern. Dann war der zweitwichtigste Film Dolittle, denn Dolittle war eine zweieinhalbjährige Wunde vertaner Chancen.""Und das die ganze Zeit", fuhr er fort. "Mein Vater starb, und als Vermeidungsmechanismus beschloss ich, Crews zu schicken, um seine Gedanken über seine Winterjahre zu erfahren, und daraus wurde Sr., wahrscheinlich das Wichtigste, was ich jemals tun werde."

Sr. ist ein von Downey produzierter Dokumentarfilm aus dem Jahr 2022 über seinen Vater und ihre Beziehung. The Shaggy Dog ist viel weniger ein gewichtiger Film, da sich Tim Allen in den titelgebenden Hund verwandelt, während Downey Jr. den schurkischen Dr. Kozak spielt. Dolittle wurde 2020 veröffentlicht und folgte Downey Jr. als Arzt, der mit Tieren sprechen konnte. Beide letztgenannten Filme endeten als Flops, aber es scheint, dass der Iron Man-Darsteller sie als unglaubliche Lektionen für seine Karriere betrachtet.