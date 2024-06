Robert Downey Jr. ist "überraschend" offen für eine Rückkehr als Iron Man

Nach einer 11-jährigen Tätigkeit als Iron Man gingen wir alle davon aus, dass Robert Downey Jr. mit der Rolle fertig war. Es scheint jedoch, dass es ihn juckt, noch einmal auf seine treue Rüstung zurückzugreifen, denn er erklärte, dass er eigentlich ziemlich offen dafür ist, in die Rolle zurückzukehren.

In einem Interview mit Variety fragte Jodie Foster Downey, ob er bereit wäre, den Anzug für Tony Stark wieder anzuziehen, worauf der Schauspieler antwortete:

"Es ist einfach verrückt in meiner DNA. Wahrscheinlich der Charakter, der mir am ähnlichsten ist, den ich je gespielt habe, obwohl er viel cooler ist als ich. Ich bin überraschend aufgeschlossen für die Idee geworden. Zwischen "Nyad" und ["Night Country"] und für mich "Oppenheimer" und dann "Sympathizer" ist es wirklich verrückt, weil wir ziemlich gut aussehen. Ich habe mir die Standbilder angesehen, die wir gemacht haben, und mich vergewissert: 'Sehen wir immer noch irgendwie in Ordnung aus?' Ich sagte: 'Wir sehen ziemlich gut aus.' "

Robert Downey Jr. hat seitdem bewiesen, dass er definitiv mehr ist als sein Marvel-Charakter, so wie es viele andere MCU-Stützen seit Endgame getan haben. Aber vielleicht gibt es für ihn als Tony Stark noch mehr zu entdecken, auch wenn das bedeutet, dass er ein paar ernsthafte Spielereien machen muss, um ihn zurück ins Land der Lebenden zu bringen.