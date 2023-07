Robert Downey Jr. als Iron Man ist eine der "größten Casting-Entscheidungen in der Geschichte des Films", sagt Christopher Nolan

Christopher Nolan lobte kürzlich Marvels Besetzungswahl von Robert Downey Jr. als Iron Man.

Nachdem Downey Jr. die Marvel-Maschine hinter sich gelassen hatte und sich in seiner Rolle in Oppenheimer wieder der "echten Schauspielerei" zuwandte, wollte Christopher Nolan den Schauspieler in seiner Rolle als Iron Man loben und nannte es in einem Interview mit Josh Horowitz "eine der größten Casting-Entscheidungen in der Geschichte des Films".

Marvels Durchbruchshit Iron Man im Jahr 2008 war ein wesentlicher Bestandteil der Gestaltung des MCU, das wir heute sehen. Downey Jr. als Tony Stark hat dieses Unterfangen sicherlich unterstützt, und wenn er nicht den Milliardär gespielt hätte, wer soll sagen, wohin die Filme gegangen wären.

Robert Downey Jr. ist nicht der einzige Star von Oppenheimer, Christopher Nolan hat für ihre früheren Arbeiten gelobt. In einem anderen Interview bezog er sich auf Devon Bosticks Arbeit in Diary of a Wimpy Kid als Rodrick Heffley, obwohl diese Rolle nicht ganz so gelobt wurde.

Glaubst du, dass Iron Man ohne Robert Downey Jr. erfolgreich gewesen wäre?