Robert De Niros Wise Guys wird in Alto Knights umbenannt

HQ

Warner Bros. hat bekannt gegeben, dass einige Änderungen an Robert De Niros kommendem Mafia-Drama Wise Guys vorgenommen wurden. Der Film wird nun Alto Knights heißen und am 14. November 2024 in die Kinos kommen, anstatt wie ursprünglich geplant am 2. Februar 2024.

In dem Film ist De Niro in zwei verschiedenen Rollen zu sehen: den italo-amerikanischen Gangsterbossen Vito Genovese und Frank Costello. Es ist auch seit den 1970er Jahren in Arbeit, aber es hat im Laufe der Jahrzehnte Schwierigkeiten, das Interesse großer Studios zu wecken.

Neben De Niro spielen Debra Messing (Will & Grace), Kathrine Narducci (Die Sopranos) und der Musiker Cosmo Jarvis mit. Regie führte auch Barry Levinson, zu dessen früheren Arbeiten Rain Man, Bugsy und Wag the Dog gehören.