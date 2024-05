Robert De Niros Top 5 Auftritte

HQ

Einst das Beste in der Welt des Kinos. Einst bekannt für seine Intensität, Präsenz, Dynamik und Aura, die sich trotz aller Stärke, die er auch ausstrahlte, ebenso streng wie schmerzhaft verletzlich anfühlte. Robert De Niros größte Errungenschaften als Charakterdarsteller sind fünf Filme, die natürlich jeder Filmliebhaber gesehen hat und die uns alle verblüfft haben. Heute ist der alte Bobby eine Karikatur seiner selbst, ein lässig typisierter, mürrischer Opa, der sich ungefähr so relevant anfühlt wie ein Paar 200 Jahre alte Socken. Aber es war einmal... Es war einmal eine Zeit, da war er der Beste von allen. Hier sind seine fünf besten Errungenschaften.

5. Der Hirschjäger (1978)

Das intime, ergreifende, düstere, chaotische, unangenehme Porträt darüber, wie der Vietnamkrieg die Psyche vieler junger amerikanischer Männer beschädigte, festigte De Niros Platz unter den wirklich großen Charakterdarstellern, und bis heute ist seine Darstellung so roh, intensiv und glaubwürdig stark, dass man einfach nur dasitzt und fasziniert davon, wie real und schwer jeder kleine emotionale Ausdruck ist.

4. Taxifahrer (1976)

Charakterstudien vor allen anderen Charakterstudien, Taxi Driver ist das. Der Film, der Martin Scorsese nicht nur auf die Landkarte des Filmemachens brachte, sondern auch einmal mehr bewies, dass der junge De Niro vielleicht der größte Schauspieler des Kinos war. Seine Darstellung des erstarrten, labilen Travis Bickle, der ständig kurz davor ist, wie eine mörderische Granate zu explodieren, ist nichts weniger als pure Brillanz.

Werbung:

3. Cape Fear (1991)

Mehr als 30 Jahre sind vergangen, seit dieser Film veröffentlicht wurde, und trotz all der Jahre und obwohl ich ihn seit seiner Veröffentlichung wahrscheinlich 10 Mal gesehen habe, macht mir De Niros Super-Psychopath Max Cady jedes Mal genauso viel Angst. Es gibt eine unkontrollierbare Wut in seiner Darstellung der Figur, die das Gefühl vermittelt, dass er wirklich existiert. Sehr, sehr gute Schauspielerei in einem sehr guten Thriller.

Werbung:

2. Raging Bull (1980)

Bobby gewann einen Oscar für seine Darstellung von Jake Lamotta in Scorseses gefeiertem, beliebtem, ikonischem Drama, und das ist natürlich weder schwer zu verstehen noch irgendetwas anderes als richtig. Weil er hier so gut ist. De Niro ist großartig und zusätzlich zu der körperlichen Verwandlung, die er macht, wenn der Film ein paar große Zeitsprünge macht, schlüpft er in die Figur auf eine Weise, die seine Leidenschaft jedes Mal durchscheinen lässt.

1. Der Pate Teil II (1974)

Es gibt eine Rohheit in der Art und Weise, wie De Niro in seinen jungen Tagen seine Charaktere darstellte. Mit einer Enge und Intensität, die Kinovorhänge durchbrechen könnte, stürzte sich De Niro kopfüber in die dunkle Psyche seiner Figuren und seine Darstellung eines jungen, hungrigen, furchtlosen und kompromisslos harten Vito Corleone, gewann für seine Bemühungen einen Oscar und gilt als seine bisher beste Leistung in einem Film.

Was ist Ihre persönliche Top-Liste?