Robert De Niro und Robert De Niro spielen die Hauptrollen im Krimidrama "The Alto Knights"

Wann immer ein großes und hochkarätiges Gangster-Krimi-Drama auf dem Weg ist, stehen die Chancen gut, dass Robert De Niro in irgendeiner Weise und Form daran beteiligt sein wird. Das nächste große Beispiel dafür wird diese Erwartung tatsächlich verdoppeln, denn der legendäre Schauspieler wird nicht nur einmal, sondern zweimal in dem Film zu sehen sein...?

Der Film mit dem Namen The Alto Knights handelt von zwei Verbrecherbossen in New York, die um die Kontrolle über die Stadt kämpfen. Der Film dreht sich um Frank Costello und Vito Genovese und der ungewöhnliche Haken ist, dass beide Rollen tatsächlich von De Niro dargestellt werden.

Der Film wird von Barry Levinson von Rain Man inszeniert, während Nicholas Pileggi (Goodfellas ' das Drehbuch schrieb und Irvin Winkler von Rocky als Produzent beteiligt ist. Unnötig zu erwähnen, dass in diesem Projekt eine Menge Oscar-prämiertes Know-how steckt, und es gibt eine Besetzung, zu der auch Cosmo Jarvis von Shogun gehört.

The Alto Knights soll am 21. März 2025 in die Kinos kommen, und da dieser Film immer näher rückt, haben wir einen Trailer für den Film, den Sie unten sehen können. Die vollständige Zusammenfassung finden Sie auch unten für alle, die mehr über den Film erfahren möchten.

"Der Film folgt zwei der berüchtigtsten Bosse des organisierten Verbrechens New Yorks, Frank Costello (De Niro) und Vito Genovese (De Niro), die um die Kontrolle über die Straßen der Stadt wetteifern. Einst die besten Freunde, bringen sie kleinliche Eifersüchteleien und eine Reihe von Verrätereien auf einen tödlichen Kollisionskurs, der die Mafia (und Amerika) für immer verändern wird."