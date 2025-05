Robert De Niro teilt "Liebe und Unterstützung" für Transgender-Tochter

HQ

Nach der Enthüllung, dass sich sein Kind als Transgender geoutet hat, hat der Schauspieler Robert De Niro eine Erklärung zur Unterstützung seiner Tochter Airyn De Niro abgegeben.

"Ich habe Aaron als meinen Sohn geliebt und unterstützt, und jetzt liebe und unterstütze ich Airyn als meine Tochter", sagte der Schauspieler in einem Statement gegenüber Variety. "Ich weiß nicht, was das Besondere ist. Ich liebe alle meine Kinder."

De Niro hat sieben Kinder und hat sie weitgehend aus dem Rampenlicht herausgehalten, als sie erwachsen wurden, weil er wollte, dass sie eine möglichst normale Kindheit haben. Das kann ziemlich schwierig sein, wenn dein Vater einer der berühmtesten Schauspieler aller Zeiten ist, aber Airyn ist dankbar dafür.

"Ich bin dankbar, dass meine Eltern sich darauf geeinigt haben, mich aus dem Rampenlicht herauszuhalten. Sie haben mir gesagt, dass sie wollen, dass ich so viel wie möglich von einer normalen Kindheit habe", sagte sie.

Oft wird die ältere Generation mit einem Mangel an Verständnis für Transgender-Menschen in Verbindung gebracht, aber es scheint, dass De Niro nichts anderes als Liebe für sein Kind in seinem Herzen hegt, was im heutigen politischen Klima eine schöne Abwechslung darstellt.